Belgisch kampioene Silke Tamborijn (23) stoomt zich klaar voor WK indoorroeien komende zondag: “Zenuwen? Nee hoor, ondanks die blessure”

Diepenbeek/PeerSpannende weekendplannen? Daar kan Silke Tamborijn (23) uit Peer zeker over meespreken, want zij zal zondag voor het eerst meedoen aan het WK indoorroeien. Dat wordt een online toernooi, waarbij de ergometer van de UCLL-studente op de UCLL-campus van Diepenbeek zal staan. Haar doel? “Alles geven én die top 5 halen”, vertelt Silke, tevens Belgisch kampioene indoorroeien.

Vorig jaar schitterde ze nog op de Hasseltse Studentenregatta met haar winnende roeiteam ‘UCLL Sharks', afgelopen najaar werd ze Belgisch Kampioene indoorroeien en intussen is ook het WK in zicht. “Zenuwen? Niet echt, eigenlijk", lacht Silke, die tevens voor Verpleegkunde op de UCLL studeert. “Op conditioneel vlak merk ik dat ik fit ben en ik word ook goed begeleid door de kinesist en trainer van het UCLL-roeiteam. Ik heb helaas wel een lichte blessure opgelopen ter hoogte van mijn ribben, maar normaal gezien zal ik daar zondag niets meer van merken.”

Onder 7 minuten en 20 seconden

Zo neemt de Belgisch kampioene het zondagavond om exact 21.17 uur op tegen zo'n 18-tal andere topsporters tijdens het WK indoorroeien. Dat WK vindt plaats in Canada via een livestream. “Iedereen roeit dan gelijktijdig een 7-tal minuten, waarbij de tijd op het ergotoestel telt", legt Silke uit. “Mijn ergotoestel staat op dat moment op de UCLL-campus van Diepenbeek, wat ergens wel een geruststelling is. Ik weet dat er sterke concurrentie is, maar in levende lijve zal ik me vooral op mijn eigen prestaties kunnen focussen.”

Quote Zondag zal ik al vroeg in het water zitten om mijn lichaam los te roeien en in beweging te houden. Vanaf dan zal het wel even spannend worden! Silke Tamborijn

En dat zal nodig zijn, want de UCLL-studente heeft een ambitieus doel voor ogen. “Mijn persoonlijk record verbreken en in de top 5 belanden", knikt Silke vastberaden. “Op dit moment zou ik 2 kilometer onder 7 minuten en 20 seconden kunnen roeien. Kijken we naar de top 5 van vorig jaar, dan zou ik met die prestatie de top 5 moeten kunnen halen. Maar natuurlijk roeien er dit keer andere topsporters mee, dus het blijft moeilijk in te schatten.”

“Daarbovenop behoor ik tot de categorie lichtgewicht en de leeftijdscategorie tussen 23 en 39 jaar. De meeste vrouwen presteren het beste rond hun 28ste. Dat ik nog zo jong ben, is dus enigszins een nadeel. Hoe dan ook ga ik álles geven om die top 5 te halen en mijn droom in vervulling te laten gaan”, glimlacht Silke.

Roeistatuut

Dankzij een speciaal ‘roeistatuut’ valt het roeien gelukkig ook met haar studies te combineren. “Als UCLL-studente kan je dat statuut aanvragen, het is vergelijkbaar met een topsportstatuut. Het geeft me de kans om bijvoorbeeld tijdens een stage van 40 weken voor mijn studies alsnog op bepaalde dagen of bepaalde shifts vrij te nemen voor mijn roeitrainingen. Dat is ook nodig, want ik train zeker tot 15 uur per week. Vrije zondagen? Die horen daar niet altijd bij, nee (lacht). Ook komende zondag zal ik al vroeg in het water zitten om mijn lichaam los te roeien en in beweging te houden. Vanaf dan zal het wel even spannend worden!”

Wie zondag het live toernooi wil volgen en de uitslag wil bekijken, kan terecht op worldrowing.com.

