"Als ik 200 per uur haal, gooi ik het stuur om. Dan is het gedaan": twintiger riskeert vijf jaar cel na dolle rit die live op Facebook te volgen was

Diepenbeek/HasseltDe rechtbank in Hasselt heeft zich vrijdag over een tragisch verhaal van twee twintigers gebogen. Ze crashten in juli 2017 met hun auto tegen een boom in Diepenbeek aan bijna 200 kilometer per uur. De bizarre rit was via livestream te volgen op Facebook. “Als ik 200 per uur haal, gooi ik het stuur om. Dan is het gedaan”, klonk het in de video. De 24-jarige beklaagde M.H. sprak van een gezamenlijk zelfmoordpact.