720 bestuurders rijden te snel in Hasselt en Diepenbeek

Er werden in totaal 3.187 voertuigen gecontroleerd, 720 hiervan gingen in overtreding qua maximum toegelaten snelheid.

Twee voertuigen haalden een snelheid van 131 kilometer per uur en 126 kilometer per uur waar de maximum toegelaten snelheid 70 is. Het rijbewijs van 5 bestuurders werd door een snelheidsovertreding onmiddellijk ingetrokken.