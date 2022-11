Zes honden in beslag genomen wegens mishandeling

Antwerpen 90.000 Antwerpena­ren uitgeno­digd voor ‘Dit is Oosterweel’

De voorbije weken ontvingen 90.000 Antwerpenaren uit delen van Merksem, Deurne en Borgerhout een uitnodiging in hun brievenbus voor het informatie-event “Dit is Oosterweel”. Dat vindt aanstaande zaterdag plaats bij het maatwerkbedrijf Stroom in Merksem. Bezoekers worden geïnformeerd over de stand van zaken van de Oosterweelwerken in het noorden van Antwerpen.

17 november