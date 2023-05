“Ze zou zo graag haar zesde verjaardag nog vieren”: Prinses Neyla met hersentumor krijgt vervroegd feestje

Wat rommelt er in Antwerps festival­land? Mas­sa-evenemen­ten als Fire Is Gold en Antwerpen Zingt gaan niet door deze zomer

Het is niet enkel Jazz Middelheim dat Antwerpen zal moeten missen deze zomer. Ook het oeroud volksfeest Antwerpen Zingt zal na 26 (!) edities niet plaatsvinden en hiphop-festival Fire Is Gold op Spoor Oost gaat ook niet door. Eendagsvlieg Springtij Festival - met vorig jaar Niels Destadsbader en Camille - kent geen vervolg en ook bij familiefestival Linkerwoofer blijft het verdacht stil. Wat is er aan de hand?