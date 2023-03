Yana en mama Didi organiseren inspirerende beurs Ladies@The Park: "Vrouwendag moet meer gevierd worden”

Acht jaar geleden startte personal coach Didi Yordanova met @The Park, haar eigen sport- en eventlocatie in het midden van het Boekenbergpark op de grens van Deurne en Berchem. Naast haar taak als zaakvoerder geeft Didi ook zelf sportlessen, én organiseert ze regelmatig evenementen in @The Park. Daarbij krijgt ze hulp van dochter Yana, die ook in de zaak werkt.

Vrouwendag

Op woensdag 8 maart staat er nog eens zo'n evenement gepland: Didi en Yana roepen Ladies@The Park weer in het leven. Het event was al enkele jaren een succes, maar werd de voorbije jaren gepauzeerd door corona. “Mijn mama is van Bulgaarse afkomst, Internationale Vrouwendag is daar heel belangrijk", vertelt Yana. “Het wordt er meer gevierd dan Moederdag, vrouwen krijgen bloemen en worden gevierd. Hier in België leeft Vrouwendag veel minder, dat willen we met Ladies@The Park veranderen.”

Body and mind

Tijdens Ladies@The Park staat er een beurs met verschillende standhouders die hun diensten, producten of organisatie promoten. “Zo zijn er bijvoorbeeld zelfgemaakte juwelen, cosmeticaproducten, vegan lekkers en groenteabonnementen”, aldus Yana. “Ons motto is ‘Where body and mind meet’, en dat is meteen ook het thema van de standhouders.”

Er komen ook interessante sprekers naar Ladies@The Park voor verschillende ‘talks’ van 15 minuten. “Die lezingen gaan over het belang van beweging bij stressklachten, groenten van eigen bodem, hoe je jezelf terugvindt na een relatiebreuk, het ouderschap ... @The Park is ook en vooral een sportzaak, dus kan die pijler niet ontbreken. Er zijn gratis sportdemo’s en sportlessen, zoals zumba, spinning en ‘rock & robics’. Vanaf 16 uur geniet je van een drankje en hapje op het terras, waar voor de gelegenheid een foodtruck is opgesteld. Iedereen is welkom bij Ladies@The Park, ongeacht gender of leeftijd", besluit Yana.

Meer info vind je hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.