Winkeliersvereniging Deurne reageert op aanslag: “Wij vragen om meer controles bij malafide handelszaken”

DeurneDe ondernemers van Deurne centrum hebben een open brief geschreven aan de minister van Werk. Daarin trekken ze aan de alarmbel na de zoveelste aanslag op een handelszaak in het district. “Wij zijn vragende partij om zaken bij herhaaldelijke vaststellingen permanent te sluiten. Nu gebeurt dat zelden of nooit. Het is dweilen met de kraan open.”

In de nacht van woensdag op donderdag werd Deurne opgeschrikt door een aanslag. Een hevige explosie aan een kapperszaak op de Turnhoutsebaan veroorzaakte stevige schade. Die nacht werden ook bewoners van de Volkstraat op het Zuid verrast door een behoorlijke knal. Het pannenkoekenhuisje Stacks was het doelwit van deze aanslag.

Malafide zaken

De kapper is de zoveelste handelszaak die het voorbije jaar in Deurne werd aangevallen. “Dit is weer een aanslag op ons centrum”, zegt de voorzitter van de winkeliersvereniging Hoeckx Alain. “De buurt is in opmars. Er wonen statistisch gezien veel jonge gezinnen in het centrum. Wij zien deze aanslagen vanuit de winkeliersvereniging dan ook met leden ogen aan. We zien steeds dezelfde malafide zaken in het straatbeeld. Het gaat onder andere om kappers, nachtwinkels, snackbars, autorijscholen of schoonheidssalons. De burgemeester sluit de ene na de andere zaak, maar na een maand gaan ze gewoon terug open of neemt een familielid het over.”

Ook Benny Van Loon, voorzitter van de lokale economieraad reageert geschokt. “Ik woon op enkele honderden meters van plaats waar de laatste aanslag plaatsvond. Het komt erg dichtbij nu. De bonafide handelaars worden te laks gecontroleerd op vergunningen, arbeidsinspectie, enzovoort”, legt hij uit.

Meer controles

In het schrijven gericht aan minister van werk en economie Pierre-Yves Dermagne vragen de handelaars expliciet om meer controles uit te voeren bij handelszaken en daarvoor meer middelen te voorzien. “Onze leden staan recht in hun schoenen en spelen het spel volgens de regels. Het wordt hoog tijd dat er meer controle komt, de rotte appels moeten er écht uit. Wij zijn vragende partij om zaken bij herhaaldelijke vaststellingen permanent te sluiten. Nu gebeurt dat zelden of nooit. Het is dweilen met de kraan open, ten kosten van de ondernemers die wel netjes de regels volgen”, besluit Hoeckx.

“Via dit schrijven aan uw kabinet trekken wij stevig aan de alarmbel”, klinkt het in de open brief. “Wij zijn een zeer actieve winkeliersvereniging die alles op alles zet om onze handelaars -en het centrum tout-court- positief in het daglicht te stellen. Onze inspanningen worden telkens teniet gedaan door deze malafide ondernemingen. Met aandrang vragen wij u om de controles in Antwerpen -en in ons district Deurne in het bijzonder- grondig op te voeren en veel meer mensen en middelen vrij te maken. Vandaar onze oproep: meer (onaangekondigde) inspecties op arbeid, meer (onaangekondigde) inspecties op voeding, hogere boetes en schrappen van ondernemersnummers na meerdere of ernstige inbreuken. Het systeem van inspecties na klacht werkt onvoldoende en dekt de lading van de vele inbreuken niet.”

