Winkeliersvereniging bevraagt inwoners van Deurne: “We willen ondernemers inspireren”

Winkeliersvereniging Deurne Centrum startte dinsdag met een bevraging. Inwoners van het district kunnen online of op papier hun mening kwijt over hun beleving in het centrum.

Met tien vragen vraagt de winkeliersvereniging een minuutje tijd van de consumenten. “Met deze enquête willen we horen wat er beter kan. Zo peilen we naar hoe vaak het centrum van Deurne bezocht wordt, welke winkels er gemist worden en onderzoeken we of een Deurnese kortingskaart interessant zou zijn”, legt voorzitter Alain Hoeckx uit.

Met de resultaten van de bevraging wil de vereniging aan de slag. “Er staan helaas wat panden leeg. We hopen door te achterhalen wat mensen missen in het aanbod, ondernemers te inspireren om in te spelen op deze nood.”

De bevraging kan ingevuld worden tot en met 20 maart en is te vinden via www.deurnecentrum.be/bevraging op of papier in 10 winkels in Deurne Centrum.

