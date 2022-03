Wereldverteldag in Rivierenhof

Deurne “Luc was de vriende­lijk­heid zelve”: graag geziene priester sterft bij verwoesten­de woning­brand in Deurne

Bij een uitslaande woningbrand in de Seraphin De Grootestraat in Deurne is donderdag in alle vroegte bewoner Luc Donckers (59) om het leven gekomen. Omwonenden reageren geschokt: de priester was bijzonder graag gezien. “Luc was gul. Hij deelde wat hij kon.”

