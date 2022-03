Weg met weegschaal en eetdagboeken: Deurns afslankcentrum zet in op gezondere relatie met eten en lichaam

DeurneDe coronacrisis heeft veel van onze gewoontes veranderd, en dat is Ann Berger (33) niet ontgaan. De zaakvoerster van fitstudio Infraligne in Deurne zag vele klanten worstelen met beweging en tegelijkertijd een ongezonde relatie met voeding ontwikkelen. Daarom gooit zo nu het roer om en vliegen de lintmeters en eetdagboeken buiten: “Want klanten in lingerie voor de spiegel zetten werkt eigenlijk heel confronterend.”

Ook Ann Bergers afslankstudio Infraligne moest de deuren sluiten toen het land op slot ging. Haar klanten moesten op zoek naar een andere manier om van die overtollige kilo’s af te geraken: “We merkten op dat er veel meer thuis gesport werd, maar niet op de juiste manier”, weet de diëtiste. “De oefeningen werden fout uitgevoerd en het voelde alles behalve prettig aan. Dit zijn vrouwen die zich dikwijls niet in de ‘klassieke’ fitness willen laten zien, en dus zijn we na beginnen denken om hier iets aan te doen.”

Stigma’s

Ook voor de coronacrisis konden klanten plaatsnemen in de infraroodcabines om te bewegen. Het doel was echter anders: “Het is zo dat wij vroege echt wel de focus legden op afvallen en centimeters verliezen. Wij werkten in eetdagboekjes en omcirkelden met een rode pen wat goede en slechte voeding is. We maten mensen toen ook op met een lintmeter en ze kregen een startkuur op basis van hun gewicht. Nu ik daarover terugdenk, is dat echt niet oké. Het geeft een belerend gevoel en werkt stigmatiserend.”

Quote Vroeger waren boterham­men uit den boze, en werd er opgekeken als een klant 100 of 200 gram was bijgekomen na een zware maaltijd in het weekend Diëtiste Ann Berger

De nieuwe focus ligt nu uitsluitend op de gezondheid van de klant en dus niet meer op het afvallen an sich: “De laatste jaren is gebleken dat klanten dat gewoonweg fijner vinden. Tijdens mijn opleiding voedings- en dieetkunde leerden we kijken naar gezonde BMI en gewicht. Dat is nu niet meer zo. Het is veel belangrijker om op lange termijn gezond blijven in de plaats van op korte termijn gewicht te willen verliezen. Daarom maken we komaf met de weegschaal en de meetlinten. We zetten klanten ook niet meer in lingerie voor de spiegel, want dat werkt heel confronterend en tast het zelfbeeld aan. De weegschaal is vervangen door een toestel dat mensen veel meer informatie geeft in plaats van enkele één cijfer.”

Volledig scherm Ann Berger gooit het roer in haar afslankstudio helemaal om. © Klaas De Scheirder

Wie langsgaat bij Infraligne zal dus ook intuïtief leren eten: “Dat is een manier van luisteren naar je eigen lichaam. Je gaat daarbij geen voedingsmiddelen schrappen om zo een gezondere relatie met eten te krijgen. Vroeger waren boterhammen uit den boze, en werd er opgekeken als een klant 100 of 200 gram was bijgekomen na een zware maaltijd in het weekend. Daar maken we nu komaf mee, want wie zijn wij om te zeggen dat je een halve kilo teveel weegt?”

Volgens Berger werpt de nieuwe aanpak zijn vruchten af: “De vrouwen komen veel liever omdat ze bewegen op hun eigen ritme. Onze oudste klant van 85 jaar zei me laatst nog dat ze dankzij de oefeningen mooi oud wordt.” Infraligne is te vinden op Merksemsesteenweg 135. Meer info via hier.