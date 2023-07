Wedkantoor aan Lakborslei bestuurlijk gesloten: “Mogelijk uitvalsbasis voor drugshandel”

Verkeersinfo 40 minuten file op Antwerpse Ring vanaf Antwerpen-Noord door ongeval ter hoogte van viaduct in Merksem

Er is een ongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen ter hoogte van het viaduct in Merksem. De linker- en rechterrrijstrook zijn er versperd. Het is momenteel 37 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord.