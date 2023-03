Wat met leegstaand Makro-terrein? Gewillige kopers in overvloed, maar voorlopig heerst onduidelijkheid

Na ‘Balls & Glory’ hoopt nu ook ‘Bokertov’ geld in te zamelen voor extra vestigin­gen: “Willen beroep doen op me­de-investeer­ders”

Is crowdlending dé nieuwe manier om geld op te halen in het restaurantwezen? Als je het aan team Bokertov vraagt wel. De Antwerps-Israëlische hotspot wil op drie jaar tijd tien nieuwe vestigingen openen en doet daarvoor beroep op een Gents platform dat ondernemers en investeerders samenbrengt. “Of dat nu met 500, 5.000 of 50.000 euro is: iedereen kan ons steunen.”