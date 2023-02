Wandelclub Deurne organiseert lentetocht

Voetbal tweede nationale B Sander Delen relati­veert mindere periode van Lille United: “Het is vooral belangrijk dat we rustig blijven”

Na drie nederlagen op rij wacht Lille United zondag een verplaatsing naar Bornem. Daar werken de beloften van KV Mechelen hun thuiswedstrijden in tweede nationale B af. De Mechelaars lieten in de heenwedstrijd, vooral tijdens de eerste helft, een bijzonder sterke indruk na. Lille van zijn kant zit een beetje in een doolhof, op zoek naar de juiste uitweg.