Voorbijganger vindt flitsgranaat in voortuin, DOVO brengt tuig tot ontploffing in veld: “Geen gevaar voor de omgeving”

DeurneDe Antwerpse politie en DOVO ontmijningsdienst moesten donderdagochtend naar de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Daar had een voorbijganger een verdacht object in een voortuin zien liggen. Het bleek te gaan om een zogenaamde ‘flitsgranaat’, die gebruikt wordt om mensen te desoriënteren tijdens speciale interventies. Het voorwerp is verwijderd en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Of er een link is met de drugsoorlog in Antwerpen, is nog niet duidelijk.