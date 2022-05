Vier kunstenaars krijgen Cultuurprijs Deurne

Elk jaar zetten district Deurne en de cultuurraad Deurnenaren in de bloemetjes die hun strepen verdiend hebben op cultureel vlak. Voor 2022 zijn dat vier kunstenaars: Klaas Storme, Kris Strybos, Sara Pieters en Ludo Lens. Naast eeuwige roem voor hun geleverde culturele prestaties, worden de laureaten gehuldigd in het districtshuis en krijgen ze een trofee in de vorm van een boompje, een ontwerp van kunstenaar Jan Prinsen. Daarnaast worden ze via een webpagina, aandacht op social media en filmpjes extra in de kijker gezet.

Klaas Storme, ook bekend als ‘Zaza’, is cartoonist voor onder andere De Morgen en Knack. Naast verschillende cartoonboeken zijn ook de Zazagravures van zijn hand. In deze boeken brengt hij oude tekeningen tot leven en legt hij figuren eigentijdse dialogen in de mond. Ten slotte doet zijn kinderboek ‘Snotapen’ zeker bij veel jonge lezers een belletje rinkelen.

​Kris Strybos ofwel ‘Scale’ is een veelzijdig artiest en een creatieve duizendpoot. Hij wordt beschouwd als dé papa van het beatboxen in België, is MC bij de Sint Andries MC’s, producer, maker van muzikale installaties en soundscapes en geeft workshops. Tijdens de lockdown gaf hij een optreden op zijn balkon in de Venneborglaan, had een muzikale installatie in Cinema Rix en las gedichten voor tijdens ‘Iedereen Stadsdichter’. Momenteel tourt hij met de voorstelling ‘War of the Beasts and the Animals’ door België en Nederland. Daarnaast was hij ook stadionomroeper bij R. Antwerp F.C.

​Actrice, auteur, theatermaker, muzikant, danseres en docent Sara Pieters houdt ervan om te creëren, te spelen en te onderzoeken. De kindervoorstellingen ‘Kiki en de verdwenen letters’ en ‘Tante Tilda’ waren succesvolle samenwerkingen met bib Arena. Aansluitend bracht zij het kinderboek ‘Kiki en Olaf’ uit, een interactief boek voor kleuters en ouders om het (voor)lezen te prikkelen.

​Ludo Lens was docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij is sinds 2014 met pensioen, maar in zijn woning/atelier in de Unitas-Tuinwijk is hij nog steeds actief als beeldend kunstenaar. Hij maakt voornamelijk tekeningen en schilderijen, zowel op papier als op doek. Ludo trad ook ver buiten de grenzen van Deurne met expo’s in China en Rusland. In 2013 was hij curator van de tentoonstelling ‘Toekomst is verleden tijd’ in het kader van 350 jaar Academie in Antwerpen. Binnenkort is er ook een tentoonstelling in de expositieruimte van het districtshuis.

Volledig scherm Klaas Storme. © Koen Broos