Vier jaar cel voor steek met kapotte fles in hals

DeurneDe 53-jarige Norayr S. uit Jette is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel voor poging tot doodslag. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij met een kapot geslagen colaflesje in de hals van Dario K. (38) had gestoken tijdens een schermutseling in een café in Deurne.

Dario K. wilde op 2 mei iets gaan drinken in het café van de zoon van Norayr S. aan de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Die wilde zijn zaak net sluiten en stuurde het latere slachtoffer wandelen. Dario K. was echter onder invloed en liet zich niet zomaar wegsturen. Het kwam tot een discussie met de beklaagde, die zich verder zette op het terras. Op camerabeelden van het café is te zien hoe het slachtoffer twee keer met zijn vuist uithaalde naar Norayr S., zonder hem evenwel te raken, en hem ook een duw gaf.

Van wat er vervolgens gebeurde, zijn geen camerabeelden omdat de uitbater die gewist had, wellicht om zijn vader te beschermen. Dario K. verklaarde dat de beklaagde een colaflesje kapot had geslagen en hem ermee in de hals had gestoken.

Norayr S. zei op zijn beurt dat het slachtoffer hem had aangevallen, waarna ze samen op de grond waren beland. Dario K. was op hem gaan zitten en had hem vuistslagen in het gezicht gegeven. De verwonding aan de hals van het slachtoffer verklaarde hij door een val in glasscherven.

De verdediging had een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen gevraagd. “Zelfs als mijn cliënt toch in een reactie met het flesje zou hebben gestoken, dan was het niet zijn bedoeling om het slachtoffer te doden. Hij was ook een EHBO-kit gaan halen en had samen met een toegesnelde verpleegster de eerste zorgen toegediend. Dat doe je niet als je iemand dood wil”, had meester Boris Reynaerts gepleit.

