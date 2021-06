Vader steekt nieuwe vriend van ex dood voor ogen van kinderen: video toont hoe vermoedelijke dader kalm wegwandelt met mes nog in de hand

In Deurne is de 52-jarige Ismet Osmanay doodgestoken, net op het moment dat ouders hun kinderen afhaalden van een nabijgelegen basisschool. Op videobeelden is te zien hoe dader Betim A. (48), een kale man in een keurig pak, rustig wegwandelt nadat hij even daarvoor koelbloedig de nieuwe vriend van zijn ex neerstak. Iets later kan hij worden opgepakt. De veertiger wordt verdacht van moord.

De bloederige steekpartij vond plaats om 15.40 uur, net op het moment dat ouders hun kinderen afhaalden van basisschool De Octopus. Het slachtoffer kreeg verschillende steken en overleed ter plaatse. De dader vluchtte onmiddellijk na de feiten weg. Wat verderop kon de politie een verdachte arresteren. Hij zal snel voor de onderzoeksrechter verschijnen op verdenking van moord. Het motief voor de moord is te zoeken in de relationele sfeer. Betim A. kon het blijkbaar niet verkroppen dat zijn vrouw een nieuwe partner had. De man haalde ook de kindjes van school. Net op dat moment sloeg Betim A. toe.

In de hals

Buurvrouw Diane kwam net van het zwembad Arena en zag aan de overkant van de straat een vader met twee kinderen wandelen. “Plots hoorde ik die kinderen gillen. Ik stak met mijn vriendin over en zag hoe de dader zich over het slachtoffer boog en met een fors vleesmes stak. Daarna wandelde hij weg. Ik heb snel mijn badhanddoek uit mijn zwemzak gepakt om het bloed te stelpen. Ook een buurvrouw, die verpleegster is, kwam helpen. Iemand anders heeft de kindjes terug meegenomen naar school. De verpleegster deed wat ze kon, maar de man was zowel in zijn zij als in zijn hals geraakt. De hulpdiensten hebben het even later overgenomen.”

Een andere buurtbewoner stond net met zijn wagen te tanken aan het begin van de Waterbaan toen hij wat verderop een plof hoorde. Het slachtoffer viel op de grond aan de instelling Wingerdbloei. ‘Hey, die man is die aan het steken’, riep zijn vriendin plots. “Ik keek om en zag een oudere man gebogen over het slachtoffer staan en hoorde ‘tsjak, tsjak, tsjak...’. De dader bleef maar steken tot het slachtoffer niet meer bewoog. Die oudere man zette zich daarna recht en wandelde koelbloedig weg.”

Dader achtervolgd

De getuige reed de straat in en kwam samen met enkele buurtbewoners bij het slachtoffer. De man bewoog niet meer. Daarop besloot hij de dader te achtervolgen. Enkele straten verder zag hij de man stappen. “Een vreemd figuur. Het was een kale oudere man, gekleed in een kostuum. Hij veegde het bloed onderweg nog van zijn mouwen. Ik bleef hem volgen. Toen ik de politie zag, heb ik hen de dader aangewezen: ‘Dat is hem.’ De politie reed de man klem. Een agent sprong uit de combi met zijn pistool in de aanslag. De dader stak onmiddellijk zijn handen omhoog en ging op de grond liggen.”

Een getuige kon filmen hoe de dader rustig wegwandelt na de feiten:

