Uitslaande dakbrand boven brasserie Anoot in Deurne: “Dit is een dag om snel te vergeten”

DeurneEen dakbrand boven brasserie Anoot aan de Cruyslei in Deurne zorgde vrijdagmiddag voor heel wat schade. Het vuur woedde een tijdje fel, maar werd door de brandweer al redelijk snel overmeesterd. Niemand raakte gewond, maar een deel van het dak moest afgebroken worden. “We hebben geluk dat het goed weer is en dat we de ramen goed kunnen openzetten om alles te laten drogen.”

Een bonte verzameling mensen verzamelden zich vrijdagmiddag rond brasserie Anoot in de Van Notenstraat. De brandweer was daar ter plaatse gekomen om een dakbrand het hoofd te bieden. “Die melding kwam bij ons binnen om 11.40 uur,” vertelt woordvoerster van de brandweer Marie De Clercq. “Er was sprake van een brand op het dak en op het dakterras. Toen onze ploegen aanreden, hoorden ze dat er een grote rookpluim zichtbaar was, waardoor ze wisten dat het vuur redelijk stevig kon zijn.”

Gelukkig kreeg men het vuur redelijk snel onder controle. “Sommige mensen maakten gewag van enkele ontploffingen, maar dat kunnen gasflessen zijn geweest die explodeerden,” aldus Declercq. “Onze ploegen begonnen bij aankomst meteen met blussen, waarbij ze gebruik maakten van ladderwagens. Het vuur was uitgebreid naar de eerste verdieping van het pand, maar tegen 12.10 uur was alles onder controle. Ten slotte hebben we de woning geventileerd en nog wat nageblust opdat niets opnieuw zou opflakkeren.”

De eigenaar van het pand en de voormalige uitbater van de brasserie, Koen De Vries, bekijkt de situatie minder rooskleurig. “Dit is een dag om snel te vergeten,” vertelt hij ons. “De brandschade, ook op het dak, valt uiteindelijk redelijk mee, maar het bluswater heeft zich verspreid over alle verdiepingen. Dat heeft wel wat schade veroorzaakt, waaronder in de keuken van het restaurant beneden. Daar is een glazen koepel in het plafond gebroken, waardoor veel water op de grond en apparatuur terecht is gekomen.”

Verzekering en nooddak

In de zaal van het restaurant valt de schade dan weer mee. “De gelagzaal is eigenlijk grotendeels gespaard gebleven, net als de grootste delen van de appartementen. We hebben geluk dat het goed weer is en dat we de ramen goed kunnen openzetten. Zo kan een groot deel van het water al opdrogen. De eerstvolgende stap is het contacteren van de verzekeringsmaatschappij en het plaatsen van een nooddak.”

Ook De Lijn ondervond lichte hinder door de brand. Een tramlijn die via de Cruyslei rijdt, moest tijdelijk wachten omdat de stroom van de leidingen gehaald moest worden voor de brandveiligheid. Van gewonden is er geen sprake, omdat de bewoners van het bovenste appartement niet thuis waren. De andere bewoners en de medewerkers van het restaurant konden zichzelf tijdig evacueren.

Volledig scherm De rookpluim komt uit het dak van het gebouw. © rv