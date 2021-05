Uitbraak Braziliaanse variant in Deurns woonzorgcentrum: 22 van de 103 bewoners besmet

DeurneIn rustoord Boterlaarhof in Deurne is een grote corona-uitbraak vastgesteld: 22 van de 103 bewoners testten positief. Uit stalen blijkt dat het om de Braziliaanse variant gaat. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, de anderen vertonen slechts lichte of geen symptomen: “We hebben geen idee hoe het virus is binnengeraakt, maar de situatie is onder controle”, vertelt directrice van Boterlaarhof Sigrid Schram.

Na de corona-uitbraak in woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek, kampt nu ook Boterlaarhof in Deurne met een uitbraak. Vier stalen van de 22 besmette bewoners wezen uit dat het om de Braziliaanse variant gaat. Hoe het virus is binnengeslopen, blijft een raadsel: “100% van alle bewoners en 95% van het personeel zijn gevaccineerd. De bron van deze uitbraak is ons voorlopig dus nog volledig onbekend. We hopen op duidelijkheid na meer testresultaten”, legt Schram uit.

Quote We hebben, ondanks de draconi­sche maatrege­len die we hier al maanden handhaven, pech dat we met een uitbraak zitten terwijl ze net allerlei versoepe­lin­gen aankondi­gen. Directrice van woonzorgcentrum Boterlaarhof Sigrid Schram

Maandag 3 mei werd de eerste besmetting vastgesteld, gisteren liepen de resultaten op naar 22 besmettingen. De betrokkenen zijn vermoedelijk besmet geraakt omdat ze allemaal samen eten. “We hebben een verdieping vrijgemaakt om de besmette bewoners te cohorteren. Ze vertonen matige verkoudheidssymptomen, sommigen vertonen zelfs geen symptomen.” Voorlopig heeft niemand van het personeel positief getest.

Drie bewoners werden met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht: “Twee van hen zijn nu ontslagklaar en mogen na het weekend weer naar huis. Eén dame met onderliggende aandoeningen vertoonde ernstigere symptomen en is eergisteren in het ziekenhuis opgenomen. We staan nauw in contact met alle familieleden van de betrokkenen en houden hen dagelijks op de hoogte over de toestand van de bewoners.”

13 maanden virusvrij

Het woonzorgcentrum kon dertien maanden lang corona weren uit het gebouw: “103 bejaarden brengen natuurlijk veel volk op de been. We hebben, ondanks de draconische maatregelen die we hier al maanden handhaven, pech dat we met een uitbraak zitten terwijl ze net allerlei versoepelingen aankondigen. Gelukkig hebben we hier een fantastisch team dat zich dag en nacht inzet voor de bewoners. Tijdens deze onzekere situatie zorgen ze voor de nodige warmte en veiligheid”, besluit Schram.

Vandaag worden het personeel en de bewoners volop getest. Het woonzorgcentrum blijft tijdelijk gesloten voor bezoek.