Tweedaagse braderij tijdens Bevrijdingsfeesten

De Reuzen van Royal de Luxe strijken dit weekend neer in Antwerpen: kan ik dit weekend nog met de auto door de binnenstad? En is de fiets een goed idee?

Van vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus brengen De Reuzen van Royal de Luxe na acht jaar opnieuw een bezoek aan Antwerpen. Het traject dat Xolo en Bull Machin zullen bewandelen, is nog niet onthuld. Wel zeker is dat de festiviteiten gemotoriseerd verkeer in de binnenstad erg zullen verhinderen.