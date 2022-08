Twee explosies schrikken Antwerpen op: enorme ravage bij kapperszaak aan Turnhoutsebaan in Deurne en bij pannenkoekenhuis in Volkstraat

DeurneAntwerpen is in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door niet één, maar twee aanslagen. Aan de Turnhoutsebaan in Deurne heeft een enorme ontploffing plaatsgevonden. Dat gebeurde voor een kapperszaak op nummer 117, met stevige schade tot gevolg. En ook in de Volkstraat, bij pannenkoekenhuisje Stacks, werden bewoners verrast door een behoorlijke knal. Voor Stacks was het helaas niet de eerste keer dat het pand het doelwit werd van een aanslag.

“Het gaat inderdaad om twee ontploffingen, hoewel we nog niet weten welk soort explosief er gebruikt is,” laat Kristof Aerts van het Antwerps parket weten. “Sowieso, gezien de schade, ging het wel om een zwaar type explosief. In beide gevallen is er enkel materiële schade te melden en zijn er geen gewonden.”

Het incident aan de Turnhoutsebaan zou gebeurd zijn rond 3.40 uur. En de schade is enorm, met weggeblazen voordeuren, gesprongen ramen en veel roet en scherven overal. De ontploffing in de Volkstraat gebeurde iets eerder, rond 3.15 uur, waar pannenkoekenhuis Stacks het doelwit bleek te zijn. Dat pand werd twee jaar geleden al eens geviseerd met een granaataanslag. De zaak, die gerund wordt door drie broers van de beruchte familie El H. uit Berchem, was toen juist een tiental dagen open.

Arbër Halili, buurtbewoner van de Turnhoutsebaan en eveneens lid van de districtsraad van Deurne voor Groen, is één van de mensen die vannacht door de explosie werd verrast. “Het was heel warm en ik kon niet goed slapen. Ik had net een verfrissende douche genomen en ineens hoor ik een enorme knal. Maar echt héél luid. Er ging een alarm af en toen de politie kwam ben ik naar het appartementsgebouw gaan kijken. Heel de ingang was verwoest en alle ruiten waren kapot. Ook de kapperszaak ernaast had schade opgelopen. Al maar goed dat er geen slachtoffers waren.”

Al eerder doelwit van granaten

Het parket laat weten dat het voor beide incidenten onderzoeksrechters gevorderd heeft en dat de federale gerechtelijke politie de dossiers zal onderzoeken. Het gerechtelijk labo en de DOVO ontmijningsdienst zijn ter plaatse. Op dit moment worden de beide explosies gezien als afzonderlijke dossiers, maar een link met vorige aanslagen worden onderzocht.

Het is mogelijk dat er een verband is met de aanslag in de Deken De Winterstraat, die eerder deze week plaatsvond. Daar werd toen een auto in brand gestoken. Een daad die volgens het parket vermoedelijk aan het drugsmilieu gelinkt kon worden. Het is misschien niet toevallig dat de familie El H. in 2019, ruim een jaar voor de aanslag op het pannenkoekenhuisje in de Volkstraatal, al werd geviseerd met een granaataanslag in de Deken De Winterstraat in Berchem en dat de twee panden nu weer kort na elkaar aangevallen worden.

“Hoewel de politie nog niet kon bevestigen dat het daadwerkelijk om een granaataanslag ging, vermoed ik wel dat het hier om een kwaadwillige aanslag gaat,” vertelt Halili nog. “De zoveelste ondertussen in Deurne. Het lijkt ondertussen wel een gewoonte geworden en dat baart me eerlijk gezegd zorgen. Buurtbewoners, vooral senioren, zijn echt bang. Het gaat hier duidelijk om een structureel probleem en het is dweilen met de kraan open. Ik denk dat het nu echt wel tijd wordt voor de stad om stevige maatregelen te nemen en zo de bevolking weer vertrouwen te geven. Maar dat vuile spelletje van het criminele milieu, dat kan zo echt niet meer verder.”

