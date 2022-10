Turnhoutsebaan vier dagen dicht voor plaatsing fietstunnel

Deurne Drie verdachten van verijdelde aanslag met brandbom in Van Lissum­straat opgepakt

Drie mannen zijn afgelopen woensdag gearresteerd in het gerechtelijk onderzoek naar de mislukte aanslag in de Van Lissumstraat in Deurne. Het gaat om twee Nederlanders en een Belg. Zij zouden op 9 augustus een plan bedacht hebben om een brandbom te gooien naar een woning in die straat. De geviseerde familie had met behulp van eigen bewakingsteams twee van de uitvoerders kunnen ontvoeren en hebben hen later gefolterd.

16 oktober