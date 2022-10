Turnhoutsebaan in Deurne vier dagen afgesloten voor aanleg nieuwe fietstunnel

Antwerpen Tiental jongeren vecht op trein in Centraal Station, één jongere krijgt messteek

In een trein Brussel-Amsterdam kwam het zaterdagavond omstreeks 18.30 uur tot een stevige vechtpartij. Een tiental jongeren kreeg het met elkaar aan de stok. In het Centraal Station werden zij opgewacht door de Spoorwegpolitie en het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie. Eén jongere werd met ernstige verwondingen afgevoerd. Hij zou een messteek hebben gekregen. Er was geen levensgevaar.

