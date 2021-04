Tram ontspoort en rijdt zich vast in Deurne: verkeer mijdt best omgeving Ruggeveldlaan

Vanmorgen, iets over 4 uur kregen de hulpdiensten de melding dat er een tram in de berm was gereden op de drukke Ruggeveldlaan in Deurne. “Het toestel heeft zich in de berm geboord en is er moeilijk weer uit te krijgen,” aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er is al geprobeerd om het tramstel met zware wagens los te trekken, maar dat mislukte. We vrezen dat er een grote kraan aan te pas zal moeten komen, die ter plaatse ook nog opgebouwd zal moeten worden.”