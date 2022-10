Thuy komt concessieverlies VW, Audi en Skoda niet te boven: bekende garage in Deurne failliet verklaard

Deurne Garage Thuy - ooit dé Antwerpse dealer van Volkswagen, Audi en Skoda - is failliet. Meer dan 40 jaar lang was de 5.000 vierkante meter grote familiezaak een bekend gezicht aan de Lakborslei in Deurne-Noord, in de schaduw van het Sportpaleis.

“Kan iemand mij zeggen wat er aan de hand is bij garage Thuy? Ze zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar.” De verbazing bij klanten is groot. Want wie zijn auto voor een onderhoud wilde binnenbrengen of carrosserieschade zou laten herstellen, is eraan voor de moeite. De bekende zaak aan de Lakborslei, in de schaduw van het Sportpaleis, is - voor velen totaal onverwacht - dicht. Failliet verklaard, zo blijkt.

In 1978 werd de garage opgericht door Luc Thuy en zijn echtgenote Julienne. Destijds stond er naast de zaak ook een tankstation. De garage, die sinds 2012 door dochter Veerle Thuy werd geleid, kende doorheen de jaren een sterke groei. De zaak begon in de jaren tachtig als verdeler van het Japanse automerk Mitsubishi. In 1989 werd Thuy Deurne verdeler van Audi en Volkswagen. Eind jaren negentig opende Thuy een eigen carrosserieafdeling. Begin jaren 2000 beleefde Thuy zijn hoogdagen. De Antwerpse autodealer stortte zich, naast Volkswagen en Audi, op het merk Skoda. Prompt gingen twee vestigingen open: in Wommelgem en in Hoboken. Die laatste zou later naar Kontich verhuizen.

Veerle Thuy, met haar ouders die de garage eind jaren 70 begonnen.

Maar in 2019 kwam er slecht nieuws: invoerder D’Ieteren besliste om de concessie voor Volkswagen, Audi en Skoda stop te zetten. Thuy besloot het dan maar over een andere boeg te gooien. De garage ging in zee met het West-Vlaamse Dex voor de verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens. De werkplaats van Thuy Deurne werd dan weer omgevormd tot een Bosch Car Service Centre, waardoor naast de bestaande klanten ook klanten van andere merken er terecht konden.

Grote verliezen

Hoewel Thuy er door de samenwerking met Dex in één klap 27 automerken bij kreeg, pakte de beslissing om het vertrouwde autoconcept om te buigen verkeerd uit. Uit de jaarrekeningen blijkt dat Thuy de jongste jaren honderdduizenden euro’s aan verliezen optekende. Dinsdag is de zaak door de Antwerpse ondernemingsrechtbank failliet verklaard. De curator, die door de rechter is aangesteld, heeft Hammertime, het veilinghuis uit Stabroek, nu de opdracht gegeven om een overnemer voor de gigantische showroom, parking, carrosserie en werkplaatsen te zoeken. Lukt dat niet, dan wordt de inboedel geveild. De vestigingen van Thuy in Wommelgem en Kontich werden enkele jaren geleden trouwens al overgenomen door Auto Natie.

Veilingmeester Steven Teughels: “Gelet op de gigantische omvang en de uitstekende staat, reizen er opportuniteiten voor de andere reuzen binnen deze sector om hun stempel te drukken en zich te vestigen in het noorden van Antwerpen. Deze vestiging is een vaste waarde en icoon in de automobielsector. Het zou spijtig zijn om deze hypermoderne en instapklare reus voorgoed te zien inslapen.”

Kandidaat-overnemers kunnen zich nog tot 31 oktober melden. Hoe groot de interesse zal zijn, valt sterk af te wachten. Er wachten de vestiging sowieso moeilijke jaren: in de achtertuin van de garage wordt de volgende jaren zwaar gewerkt in het kader van de Oosterweelverbinding.

Volledig scherm Meer dan 40 jaar lang was de 5.000 vierkante meter grote familiezaak een bekend gezicht aan de Lakborslei in Deurne-Noord, in de schaduw van het Sportpaleis. © Hammertime

