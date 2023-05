Tataratatatatatata... Oud-doelman Björn Sengier introduceerde Antwerps legendarische goaltune: “Als ik ‘Taste of Summer’ hoorde, kreeg ik een opstoot van energie”

Voorberei­den­de werken rond nieuwe stelplaats in Deurne gaan van start

Vanaf dinsdag 30 mei worden er werken uitgevoerd ter hoogte van de Krijgsbaan in Deurne, als voorbereiding op de toekomstige stelplaats van De Lijn. Er komt een nieuwe weg die via een kruispunt met lichten zal aansluiten op de Krijgsbaan. Tijdens de werken blijft verkeer op de Krijgsbaan mogelijk, en dit in beide richtingen over versmalde rijstroken.