Supermarkt Peeters-Govers wijkt dan toch voor appartementencomplex, district Deurne ‘not amused’: “Een gevaarlijk precedent”

DeurneDe voormalige supermarkt Peeters-Govers op de Herentalsebaan - een belangrijke winkelas in het Antwerpse district Deurne - wordt dan toch gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject met 45 appartementen en 6 eengezinswoningen. Eerder had de stad een vergunning geweigerd omdat er in de plannen geen winkelruimte is voorzien. Maar de deputatie van de provincie ziet geen graten. Het district Deurne reageert bijzonder teleurgesteld. “Dit raakt aan de toekomst van de Herentalsebaan.”

Supermarkt Peeters-Govers - een bekend gezicht op de Herentalsebaan en de Boterlaarbaan in Deurne-Zuid - sloot in 2015 de deuren. Eigenaars Jan en Wim Peeters van de Peeters-Goversgroep waren franchisenemer van Albert Heijn geworden. De voorbije jaren openden ze verschillende filialen van de Nederlandse keten in de Antwerpse regio, onder andere in de vroegere Toyota-garage in Silsburg, op honderden meter van de vroegere supermarkt Peeters-Govers.

De site van drieduizend vierkante meter, die opnieuw leegstaat nadat een pop-up versmarkt er eerder dit jaar vertrok, werd verkocht aan een bouwbedrijf uit het Leuvense. Die wil het pand afbreken en er een nieuwbouwproject met 45 appartementen en 6 eengezinswoningen realiseren.

Beleidsnota

Maar het Antwerpse stadsbestuur weigerde in het voorjaar van 2021 de bouwaanvraag. Vooral het gebrek aan een commerciële ruimte was een struikelblok. Zo verwees de stad naar een beleidsnota uit april 2020 waarmee het de detailhandel in kernwinkelgebieden, zoals de Herentalsebaan, zoveel mogelijk wil clusteren. De stad had ook vragen bij de buitenruimte. Het vreest dat - mede door de ondergrondse garage - het onmogelijk zal zijn er kwalitatief groen in te plannen.

Zonder de plannen structureel te wijzigen - wel is er extra groen in het binnengebied voorzien - ging de bouwheer in beroep bij de deputatie. Daar is het gebrek aan commerciële ruimte kennelijk geen issue en zet men het licht op groen. Het dossier wordt nu aanbestedingsklaar gemaakt. Verwacht wordt dat in de loop van volgend jaar met de sloop van de voormalige Peeters-Govers kan worden gestart.

“Gevaarlijk precedent”

De gang van zaken is dik tegen de zin van het districtsbestuur van Deurne. “Dit project druist vólledig in tegen de ambitie van de stad en het district om de Herentalsebaan - ooit een glorieuze winkelstraat - als winkelgebied te versterken”, zucht districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “De provincie schept met de beslissing om aan de plint woongelegenheid toe te laten een gevaarlijk precedent. Gaat men bij volgende gelijkaardige bouwaanvragen op de Herentalsebaan ineens anders beslissen? We vrezen ervoor dat in de toekomst nog winkels zullen worden omgevormd tot woningen. Dit raakt aan de toekomst van de Herentalsebaan.”

Sekeris vreest dat niets het woonproject nu nog in de weg staat. “Ik vrees dat we ons bij de beslissing moeten neerleggen. We zijn ‘overruled’ door een hogere overheid. Zo werkt het nu eenmaal in een rechtsstaat. Maar het neemt niet weg dat we de beslissing érg betreuren.”

