Superhelden laten Deurnese kinderen meer buiten spelen

Schelde­prijs doneert 2.000 euro aan Schotense sociale kruidenier

De Scheldeprijs was twee weken geleden zowel op sportief vlak als qua opkomst een schot in de roos. De oudste Vlaamse wielerklassieker bracht ook in aankomstgemeente Schoten veel volk op de been. Dankzij het succes kan de organisatie ook dit jaar weer enkele goede doelen steunen. Zo overhandigde ze maandagnamiddag 2.000 euro aan de Schotense sociale kruidenier Appel & Ei.