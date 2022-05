Straatracers in de Jos Scheurweghstraat gevat tijdens overlastcontroles

ATLETIEK Thomas Van der Poel maakt indruk op PK met winst op 200m en in het speerwer­pen

Meerkamper Thomas Van der Poel (18) heeft duidelijk hard aan zijn speerwerpen gewerkt. Op het PK in Brasschaat vloog zijn speer 57m90 ver. Goed voor goud. De junior van Ac Brabo won in Duffel ook de 200m in 22.50.

25 april