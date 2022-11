Sinterklaas on tour in Deurne: "Met de dubbeldekbus naar het fotomoment”

Antwerpen Rhythm ‘n’ Blues Kroegen­tocht in hartje stad: acht cafés serveren heerlijke pot rock en blues

Het is vaste prik op 10 november: de Rhythm ‘n’ Blues Kroegentocht in het historische hart van de stad. Organisator Kid Van Thienen legde voor de 26ste editie acht excellente Belgische bands vast in evenveel cafés. Het muzikale feest begint om 21 uur, elke act speelt drie sets. Rock on!

9 november