Shana (35) heeft darmkanker, vrienden en familie organiseren benefiet: “Ik wil nog zo lang mogelijk bij mijn zoontjes zijn”

Shana De Loose, een 35-jarige moeder van twee zonen uit Deurne, vecht al drie jaar tegen darmkanker met uitzaaiingen. Om haar te steunen, organiseren haar familie en vrienden een benefiet op zaterdag 22 april in parochiezaal Sint Rumoldus in Deurne. “Ik blijf positief: dat is belangrijk voor mijn kinderen”, aldus Shana.

Drie jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Shana uit Deurne. Toen zij en haar man Kenny voor een derde kindje wilden gaan, lukte dat maar niet. Ze kreeg darmproblemen, waarna het verdict van darmkanker viel. De ziekte was al uitgezaaid. “Ondertussen zit ik al drie jaar in die medische molen, en dat begint door te wegen”, aldus Shana. “Ik kan niet meer gaan werken, en de ziekenhuiskosten lopen op. Ik krijg chemotherapie, maar daarnaast volg ik ook nog een alternatieve behandeling. Die kost 5.000 euro per twee maanden, en daar komen de andere ziekenhuiskosten ook nog bij.”

Blijf positief

Daarom organiseren haar vrienden en familie een spaghettislag op 22 april. “Dit betekent heel veel voor mij”, aldus Shana. “Elke euro is een beetje langer bij mijn kinderen. Daar heb ik het het moeilijkst mee: dat mijn zoontjes Jamie (12) en Casey (5) zullen moeten opgroeien zonder moeder, dat breekt mijn hart. Ze zijn nog zo jong: ik zou graag nog wat meer tijd met hen doorbrengen. Ik weet niet wat mijn levensverwachting is, dat wil ik ook niet weten. Maar ik blijf positief: dat is belangrijk voor mijn kinderen. Met de alternatieve behandeling stijgen mijn kansen op meer levensjaren. Ik ben mijn omgeving dan ook ontzettend dankbaar om deze actie te organiseren.”

Jarig

“We organiseren de benefiet bewust in de maand april omdat Shana in april jarig is", vertelt goede vriend Kristof van Campenhout die de actie mee steunt. “Zo is het ook een klein beetje een verjaardagsfeestje voor haar, want wie weet hoeveel verjaardagen we nog samen kunnen vieren. We hopen dat Deurne Shana zal helpen in deze moeilijke tijd, en nodigen iedereen uit om naar de benefiet te komen en samen te vechten tegen deze vreselijke ziekte.”

De spaghettislag vindt plaats op zaterdag 22 april van 11 tot 20 uur in de Louis Van Craenstraat 16, 2100 Deurne. Je kunt kiezen uit een grote of kleine spaghetti, zowel met vlees als veggie. Reserveren kan via 04 83 41 44 33 of benefietvoorshana@hotmail.com. Donaties zijn welkom op het rekeningnummer BE 98 3770 6097 0193.

