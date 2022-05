School avAnt in Deurne krijgt financiële steun voor dakrenovatie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 1.568.196 in scholen in Antwerpen. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst. Goed uitgeruste klassen dragen immers bij aan de kwaliteit van ons onderwijs”, legt hij uit.

Voor Deurne gaat het concreet om dakwerken aan gebouw Berger in het historische gedeelte van de avAnt Provinciale Middenschool. “Het is een feit dat heel wat scholen dringend behoefte hebben aan renovatiewerken om de leerlingen te kunnen blijven ontvangen in comfortabele leslokalen”, zegt districtschepen voor jeugd Elke Brydenbach. “Het probleem stelt zich dat deze investeringen vaak ten laste komen van de school en daarom soms onhaalbaar zijn. We zijn dan ook tevreden met de inspanningen die minister Weyts hieromtrent doet. Het gegeven dat ook de Deurnse school ‘Avant’ tussen het lijstje staat, kunnen we alleen maar toejuichen. Investeren in onderwijs, is mee investeren in de toekomst van onze jongeren!”