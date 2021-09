Schaakvirtuoos Daniel (15) is jongste Grootmeester ooit in België: “Als ik een debiele zet speel, word ik zot”

ANTWERPEN H. Pius X-instituut Antwerpen plaatst 180 (!) CO2-me­ters: “Voor élke ruimte waar leerlingen en personeel komen”

30 augustus Ruim één miljoen leerlingen en leerkrachten hopen na anderhalf jaar corona op een zo normaal mogelijk schooljaar. Wij hielden in de aanloop naar woensdag 1 september een grote rondvraag bij vijftig lagere en vijftig middelbare scholen in Vlaanderen, netjes verdeeld over alle netten. We geven vandaag het woord aan het Heilig Pius X-instituut op het Kiel in Antwerpen.