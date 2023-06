Rechtszaak tegen Antwerp Airport gaat deze week van start

De Wever doopt nieuw toestel op Antwerp Airport: “Altijd consequen­te voorstan­der van luchthaven geweest”

Op de luchthaven van Deurne is maandag de E195-E2, een nieuw en duurzaam Embraer-toestel dat de naam ‘Flanders’ kreeg, gedoopt. De eer om rivierwater uit de Schelde over de ‘Flanders’ te gieten, liet luchtvaartmaatschappij TUI over aan Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).