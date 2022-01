PORTRET. ‘Knappen Theo’ (83) overleden: “Zijn knalrode moppenboekje, dat was Theo ten voeten uit”

“Stoppen? Ik mag er niet aan denken. Ik blijf kapper tot ik mijn laatste adem uitblaas.” Toen we Theo Vercammen bijna vier jaren geleden in zijn kapperszaak vlakbij het Rivierenhof in Deurne opzochten, was hij formeel: hij zou zijn grootste passie tot aan zijn dood blijven uitoefenen. “Mijn handen trillen niet en mijn geheugen laat me niet in de steek. Ik heb zelfs nog geen enkele spatader overgehouden aan dat jarenlange rechtstaan”, sprak de destijds 79-jarige Theo met gepaste trots.