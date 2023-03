Politie vindt 3.700 euro cash en 46 dosissen cocaïne in verborgen ruimte

IN BEELD: Vrijetijds­cen­trum het Brieleke werd omgetoverd tot Zweinstein

Spinnen, uilen, tovenaars en allerlei andere magische wezens kon je dit weekend vinden op het podium van Vrijetijdscentrum Het Brieleke in Wommelgem. De dansertjes van Ballet- en Dansacademie Pas de Chat uit Nijlen toverden de zaal om in the School of Witchcraft and Wizardry met hun jaarlijkse dansoptreden. Dat leverde enkele magische beelden op.