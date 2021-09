Politie rukt uit voor geesteszieke man die buren schrik aanjaagt

Rond 11.30 uur verzamelde de politie zich aan een woning in de Fredegandus Van Rielstraat in Deurne. “Een buurtbewoner had de politie gebeld omdat een man hard stond te roepen in zijn woning, terwijl hij over het algemeen bekend staat als een vriendelijk persoon. Hij leek nogal buiten zinnen en leek behoorlijk buiten zinnen”, vertelt woordvoerder van de Antwerpse politie Wouter Bruyns.