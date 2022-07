Politie confisqueert auto van beginnend chauffeur na verschillende inbreuken

De chauffeur bleek nog een beginnend bestuurder te zijn en in de korte tijd waarin hij in het bezit was van zijn rijbewijs had hij al verschillende inbreuken begaan. Het was al de derde keer dat de man door de politie betrapt werd op het in gevaar brengen van andere weggebruikers. Een maand geleden raakte de man zelfs betrokken bij een verkeersongeval. Om die reden is zijn voertuig bestuurlijk in beslag genomen.