Overstockwinkel De Kilomeet sluit na acht jaar de deuren

De Kilomeet bevond zich in de beginjaren op de Bredabaan in Merksem. Sinds mei 2017 konden klanten terecht op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. “De sluiting van De Kilomeet heeft verschillende redenen”, aldus Louise Vrints van Kringwinkel Antwerpen. “Het huurcontract zou op het einde van dit jaar ten einde lopen. Ook maakt de vzw Kringwinkel Antwerpen bewust de keuze om meer in te zetten op het merk Kringwinkel. Daarnaast vinden we het als milieu-organisatie belangrijk dat spullen zoveel mogelijk lokaal hergebruikt worden. In Kringwinkel hebben we daar meer transparantie over dan in De Kilomeet.”