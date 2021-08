Ouders starten crowdfunding voor kleine Jade (3,5) die zeldzame kanker heeft: “Het enige wat we kunnen doen, is er zijn voor haar”

Epithelioid angiosarcoma: de naam van de ziekte valt bijna niet uit te spreken, maar de kleine Jade uit Deurne lijdt eraan. Vijf maanden geleden kreeg ze last van haar benen en kon ze niet goed meer rechtstaan, dus gingen haar ouders met Jade naar het ziekenhuis. “Ze dachten toen aan een heupinfectie, maar de antibiotica hielp niet", vertelt Glenn. “Dus reden we terug naar het ziekenhuis voor verschillende onderzoeken: beenmergpuncties, scans, echo’s,... Ze hebben de resultaten zelfs opgestuurd naar artsen in de VS, en zo zijn ze twee maanden geleden tot de conclusie gekomen dat Jade lijdt aan een zeldzame kanker aan de rand van de bloedvaten en het beenmerg. Deze soort kanker is bij volwassenen al zeldzaam, bij kinderen komt het nóg minder voor. Op dat moment voel je je machteloos. We waren in maart ons tweede kindje al verloren tijdens een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, en dan kwam dit nieuws er nog bij.”

Haartjes uitgevallen

De dokters geven Jade 30 tot 50% kans op genezing, naargelang de chemo aanslaat. “Dat is beter dan niets, want we waren heel bang dat ze zouden zeggen dat ze niets meer zouden kunnen doen”, aldus Glenn. “Je kunt wel wenen en boos zijn, maar dat helpt niets aan de situatie. Het enige wat we kunnen doen, is er zijn voor haar.”

Volledig scherm De kleine Jade (3,5) uit Deurne vecht tegen een zeldzame kanker. © Fight for SuperJade

Sinds begin augustus krijgt Jade chemo. Die krijgt ze negen weken lang, elke week een kwartiertje. Om de drie weken moet ze naar het ziekenhuis voor een weekendopname, want dan krijgt ze een zwaardere chemokuur. “Maar zolang haar bloedcellen op peil blijven, voelt ze zich wel oké. Ze lacht en ze eet. Maar er zijn ook mindere dagen, waarop ze veel weent. Haar haartjes zijn nu ook sinds vier dagen uitgevallen. Dat merkt ze wel, maar ze reageert er niet slecht op. Ze maakt er soms zelfs grapjes over. Ik ben wel van plan om zelf mijn haren af te scheren, zodat ze er niet alleen voor staat. Ze is tenslotte mijn dochter", aldus Glenn.

Crowdfunding

Yasmine en Glenn zijn een crowdfunding gestart om de kosten te drukken, want er komen nog veel ziekenhuisfacturen aan. “Wij zitten momenteel allebei zonder job: Yasmine heeft loopbaanonderbreking genomen en ik ben ook thuisgestuurd. Ondertussen hebben we met de crowdfunding wel al meer dan 9.000 euro ingezameld. Daar zijn we heel dankbaar voor, het is toch al een last die van onze schouders valt. Maar wij appreciëren elke hulp, ook de mensen die ons emotioneel gesteund hebben de laatste tijd.” Yasmine en Glenn lieten ook buttons maken met de tekst ‘SuperJade, let’s beat this cancer’. Die kan je kopen voor 1,50 euro via de Facebookpagina van Jade: Fight for SuperJade.

