Oosterweelwerken: oprit Deurne van Antwerpse Ring een weekje dicht

Kom je vanuit Deurne of Antwerpen-Dam en moet je richting Brussel of Gent rijden? Dan word je omgeleid via de Noordersingel richting oprit 3 Borgerhout. Verkeer op lange afstand kan omrijden via Wommelgem. Zaterdag 11 maart is de oprit weer toegankelijk vanaf 06u00. Dan kan je de Antwerpse Ring weer bereiken via de Slachthuislaan of de Schijnpoortweg bij kruispunt Sportpaleis.