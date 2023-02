“Ook de allergiftigste spinnen hebben het recht om te leven”: postbode Henri (70) redde al tienduizenden dieren van verwaarlozing

ANTWERPEN Meester­werk van Philip Glass komt naar Antwerpse opera

De Amerikaanse (film)componist Philip Glass - bekend van onder andere The Truman Show en cultklassieker Koyaanisqatsi - zijn meesterwerk ‘Satyagraha’ komt naar de opera in Antwerpen. In het stuk worden biografische episodes uit het leven van Mahatma Ghandi tot leven geroepen met de bezwerende minimalistische tonen van Glass.

10 februari