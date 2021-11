Ontploffing schrikt buurtbewoners Jules Steursstraat op en vernielt voordeur

ANTWERPSE Sinter­klaas­fes­tijn, bierfesti­val of hele nacht feesten: onze weekend­tips in en rond Antwerpen

Nog geen plannen in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 november? Wij helpen je graag verder met vijf leuke tips uit Antwerpen en omstreken. Of je nu zin hebt om je eens goed uit te leven of eerder een flinke brok cultuur kunt gebruiken: er is genoeg om thuis blijven van het programma te schrappen.

10 november