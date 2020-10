Ondanks wedstrijd zonder publiek bereidt politie zich grondig voor op Antwerp-Beerschot

Topslage­rij Milleva­ches opent nieuwe vestigin­gen in Hoogstra­ten en Westmalle: “Alles zelf bereid met zelf gekweekte runderen op boerderij in Frankrijk”

9 oktober De gekende slagerij-atelier Millevaches met vestigingen op ’t Eilandje in Antwerpen en de Turnhoutsebaan in Schilde opent dit jaar nog twee nieuwe vestigingen in de Noorderkempen. De winkels openen in november op de Vrijheid in Hoogstraten en tegenover het oude gemeentehuis in Westmalle. “Het vlees, de charcuterie, de verse bereidingen: alles wordt gemaakt van onze eigen runderen van onze boerderij in Frankrijk”, vertellen Peter Van Hulle, Eric Electeur en Tom Drubbel.