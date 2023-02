Olympiër Hanne Desmet wint Deurnese Sporttroffee van het jaar

Hemiksem Geen budget voor een bruiloft­plan­ner? Boek van Hemiksemse Joyce (34) leert je de kneepjes van het vak

Een bruiloft plannen, er komt een heleboel bij kijken. Niemand die dat beter weet dan weddingplanner Joyce Denie (34) uit Hemiksem. “Een trouwfeest plannen is tot wel 30% duurder geworden”, en dus schreef ze een boek met tips en tricks voor koppels die de mooiste dag van hun leven liever zelf organiseren. Wij krijgen alvast een voorproefje: “Trouwen in het buitenland? Populair, maar zo'n verschil in organisatie.”

