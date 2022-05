OLT Rivierenhof pakt uit met nieuw festival rond kwetsbaarheid

“Whisper omarmt de introverten en zorgt voor een warm kader waar ook hoogsensitieven kunnen aarden”, klinkt het bij OLT. “Met een mooie line-up van artiesten in het openluchttheater en een reeks boeiende gesprekken in het Sprookjeskasteel van het Rivierenhof.”

Op het programma staan onder andere Charlie Cunningham, The Weather Station, Christian Löffler met zijn liveband en James Holden en Wacław Zimpel. Kids With Buns komt dan weer vertellen over eenzaamheid binnen de queer community en Ianthe Mosselman over het moederschap. Selah Sue en Hein Pijnnaken spreken over depressie en de effecten van microdosing.