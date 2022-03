Nieuwe gegidste wandeling door het Rivierenhof: “Restanten van de Herentalse Vaart en idyllische vijvers”

Deurne Dealer gepakt na thuisleve­ring

In Deurne hebben leden van het drugsondersteuningsteam (DOT) van de politie zaterdag een dealer kunnen arresteren nadat hij drugs geleverd had in een pand aan het Boekenbergplein. Toen ze zijn bezigheid in de gaten kregen, controleerden de inspecteurs hem, waarop bleek dat hij een passende som geld op zak had.

