Nieuw buurtpark Groene Sproet in Deurne

DeurneOm meer groen te voorzien in de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne, richtten Stad Antwerpen en district Deurne het voormalige terrein van een houthandelaar in als een nieuw buurtpark, met de naam Groene Sproet. Buurtbewoners zijn welkom op de feestelijke opening op vrijdag 10 juni.

Het buurtpark ligt op de hoek van de Ten Nessestraat en de Van Amstelstraat in de dichtbevolkte buurt Kronenburg in Deurne-Noord. De stad kocht enkele percelen van een voormalige houthandelaar en richtte het plein in tot een groene plek van 2000 m². Aangezien de plek lang in gebruik was door een houthandelaar, komt het thema ‘hout’ terug in de spelaanleidingen.

Ademruimte

“In een dichtbevolkte wijk zorgt dit buurtpark letterlijk voor meer ademruimte”, aldus schepen Els van Doesburg. “Deze Groene Sproet komt niet enkel het leefmilieu, maar ook de leefbaarheid van Kronenburg ten goede. Buurtbewoners kunnen er terecht om in een groene omgeving tot rust te komen en even te ontsnappen aan alle drukte en bebouwing. Op deze manier geven we onze allerjongsten, die met veel zijn in deze wijk, ook een groen stukje van ons openbaar domein om zorgeloos te kunnen spelen.”

Stad Antwerpen en district Deurne openen het terrein feestelijk op vrijdag 10 juni tussen 16 en 19 uur. Schepen Els van Doesburg huldigt het plein officieel in om 16.30 uur. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om met de (klein)kinderen het nieuwe plein te ontdekken en de nieuwe spelaanleidingen uit te testen. Randanimatie is voorzien en er wacht ook een kleine verrassing. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Volledig scherm Park de Groene Sproet in Deurne Noord. © Tessa Kraan

