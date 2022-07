Nederlander sterft na schietincident in Deurne: “Buurman kwam tussen bij ruzie, kort erna vielen zeven schoten”

BORGERHOUT Burgerbewe­ging Turnhoutse­baan verdedigt fiets­straat nu ze er officieel ligt: “Geen wondermid­del maar wel veiliger in afwachting van volledige herinrich­ting”

De Turnhoutsebaan in Borgerhout als fietsstraat in beide richtingen ligt er eindelijk. De discussies van voorbijgangers en op sociale media zijn echter nog steeds verhit en soms even fel rood als het nieuwe wegdek. Burgerbeweging ‘Pak ze aan, de Turnhoutsebaan’, buigt zich over de voor en nadelen van de opgelegde fietsstraat. “Het onveilig voorbijsteken van fietsers of onhandig openen van portieren veroorzaakt al de helft van alle fietsongevallen, die kunnen met een simpele fietsstraat al verholpen worden.”

11 juli