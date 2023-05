Nadia (31) uit Deurne zoekt nierdonor via oproep op sociale media: “Mijn leven staat momenteel op pauze”

Zomerfesti­val Het Veld verlaat Wommelgems maisveld en strijkt neer op Linkeroe­ver

Het zomerfestival Het Veld dat zich twee jaar geleden als een virusproof evenementenreeks ontpopte in een maisveld in Wommelgem, landt voor het verlengde hemelvaartweekend eventjes op Linkeroever. De organisatie pakt uit met een jongerendag, een familiedag en een groot dansfeest in openlucht.